Соціал-патріотична асамблея слов'ян завтра проведе марш вулицями Києва

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова цієї політичної сили Едуард Коваленко.

За його словами, партія починає мобілізацію українського народу для порятунку країни, і вже 18 травня запрошує всіх приєднатись до маршу партії, який розпочнеться в Києві на Арсенальній площі о 12.00.

Учасники маршу колоною вирушать по вулиці Грушевського до Європейської площі, де проведуть мітинг. При цьому Коваленко зауважив, що їх не зупинить той факт, що на вулиці Грушевського йдуть ремонтні роботи. "Будемо йти, пробиратися через буєраки... боротьба за свободу і за справедливість вона проходить через окопи... візьмемо по дорозі техніку, я думаю, там є і лопати, і ломи, і будемо битися за свободу... Але якщо без гумору, то обійдемо через парк, по тротуарам”, - сказав політик.

Він прогнозує, що учасниками маршу стануть приблизно 10 тис. людей.

Коваленко зауважив, що не розуміє лідерів, які їдуть або до Москви, або перед кожною акцією бігають у Посольства США чи ЄС.

"Україна велика, багата та незалежна держава, друга по території після Франції у Європі і п’ята по населенню. Про Україну писав Геродот, коли ще не було ні Великої Британії, ні Франції, ні Німеччини, ні Росії", - наголосив він.

На його думку, кожен лідер, великий чи маленький, якщо він патріот України, повинен з гідністю представляти себе як у країні, так і на міжнародній арені.