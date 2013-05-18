"Батьківщина" попереджає про провокації

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

«В окремих ЗМІ з’явилася неправдива інформація про те, що організатори всеукраїнської акції протесту «Вставай, Україно!» нібито пропонують гроші за участь у мітингу, який відбудеться 18 травня у Києві», - зазначається у документі.

Також опозиціонерам стало відомо, що на 18 травня запланована «чергова провокація проти партії «Батьківщина», суть якої полягає у зборі біля партійного офісу кількасот осіб, що будуть вимагати гроші за нібито свою участь у згаданому мітингу, а також трансляцію цих сюжетів на телеканалах з метою дискредитації опозиції».

У зв’язку з цим прес-служба Об’єднаної опозиції «Батьківщина» офіційно уповноважена заявити: «наші прихильники беруть участь в акціях протесту «Вставай, Україно!» на волонтерських засадах, в силу своїх переконань та політичних уподобань, оскільки вважають, що Президент Янукович повинен піти у відставку, Юлія Тимошенко повинна бути звільнена, а Україна – рухатися на шляху до Європи».

В опозиції наголосили, що не платять гроші за участь у заходах, а простих українців застерегли від участі у подібних провокаціях влади.