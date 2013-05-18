На трасах до Києва чергують мобільні групи опозиції
07:50, 18 травня 2013Політика
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Напередодні всеукраїнської акції протесту «Вставай, Україно!» у Києві з ініціативи ВО «Свобода» та журналістів інтернет-видання «Дорожній контроль» діятимуть мобільні групи «задля протидії можливому свавіллю працівників ДАІ».
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Свободи», до складу мобільних груп увійдуть юристи, щоб перевіряти, чи не створюватимуть перешкоди працівники ДАІ для проїзду мітингувальників до столиці.
Чергування групи розпочнуть на всіх трасах, що ведуть до Києва, 18 травня о 05.00 і продовжать до 10.00. Активісти фіксуватимуть усі випадки перешкоджання пересуванню транспорту з активістами, зазначається в повідомленні.
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