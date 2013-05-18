На трасах до Києва чергують мобільні групи опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Свободи», до складу мобільних груп увійдуть юристи, щоб перевіряти, чи не створюватимуть перешкоди працівники ДАІ для проїзду мітингувальників до столиці.

Чергування групи розпочнуть на всіх трасах, що ведуть до Києва, 18 травня о 05.00 і продовжать до 10.00. Активісти фіксуватимуть усі випадки перешкоджання пересуванню транспорту з активістами, зазначається в повідомленні.