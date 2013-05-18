Опозиція і ПР розпочали свої мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, захід опозиції відкрився Гімном України.

На сцену біля Софійської площі вийшли народні депутати від парламентських фракцій “УДАР”, ВО “Свобода” та “Батьківщина”.

Вся Софійська площа та частина вулиці Володимирська зайняті прихильниками опозиційних сил, які тримають в руках національні прапори та прапори політичних партій, які беруть участь у заході.

Колона учасників акції протесту, яка вийшла з Європейської площі, йшла до Софійської площі більше години.

Зі сцени заплановані виступи голів парламентських фракцій “УДАР” - Віталій Кличка, “Свободи” - Олега Тягнибока та “Батьківщини” - Арсенія Яценюка.

Тим часом на Європейській площі Києва розпочався мітинг учасників «антифашистського» маршу, організованого Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, захід відкрив виступ лідера фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Раніше представники Партії регіонів та органи внутрішніх справ повідомляли, що в заході візьме участь 43 тисячі осіб. Наразі, на Європейській площі присутні не більше 3-4 тисяч людей, інші пішли гуляти Хрещатиком.

У той же час, як зазначають експерти внутрішніх справ, при щільному розташуванні людей Європейська площа може вмістити до 10 тисяч осіб.