Опозиція вимагає негайного звільнення Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова політради «Батьківщини» Олександр Турчинов, виступаючи на мітингу опозиції на Софійській площі в рамках акції протесту «Вставай, Україно!».

Він зачитав заяву, підписану лідерами трьох опозиційних партій “Батьківщини”, УДАРу та “Свободи”, в якій містилась відповідна вимога.

Він підкреслив, що Тимошенко має бути звільнена, а всі сфабриковані проти неї справи мають бути закриті.

Він нагадав про рішення Європейського суду з прав людини, який, за його словами, довів сфабрикованість справ проти Тимошенко. Він нагадав, що опозиція ініціюватиме розслідування щодо тих слідчих та суддів, які вели відповідні справи.

“Три опозиційні політичні сили наполягають на негайному закритті всіх сфабрикованих проти Тимошенко справ та негайного її звільнення... Тимошенко і всі політв`язні повинні бути з нами на волі”, - сказав він.