Провокатора, який їздив на БТРі, привели до міліції

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України від “Свободи” Юрій Михальчишин повідомив, що БТР, в якому сидів чоловік, з метою провокації приїхав на вулицю Велику Житомирську.

Натомість, чоловік, якого затримали політики, не представився журналістам і сказав, що був лише пасажиром БТРу, не керував ним.

Після цього, за словами політика, зчинилась сутичка, в якій постраждало кілька людей і депутати затримали чоловіка і привели його до управління міліції для того, щоб зафіксувати даний інцидент.

“Народні депутати України від “Свободи” разом з небайдужими киянами затримали зловмисників, доправили їх до міліції і чекаємо слідчо-оперативну групу, щоб зафіксувати даний інцидент”, - сказав депутат.

Він також зазначив, що беркутівці штовхали звичайних киян, на яких цілеспрямовано їхав БТР. Також наразі біля Михайлівської площі збирається колона з кількасот беркутівців і рушають в напрямку Хрещатика, а частина з них ще лишається біля пам’ятника княгині Ользі.