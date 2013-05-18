У мережі з'явилися кадри масової бійки біля БТРу (відео)

Так, впродовж дня центральними вулицями їздив БТР, на якому були чоловіки у костюмах кролика. Саму ж бойову машину прикрасили морквою и розмалювали, повідомляє ТСН.

Перша спроба БТРа очолити ходу опозиції завершилась невдачею, тому що активісти закрили дорогу.

Тоді він направився на сам мітинг, який відбувся на Софіївській площі. Проте депутати від "Свободи", зокрема, Юрій Мірошниченко цеглинами розбили вікна в БТРі. Зав'язалась бійка, участь в якій взяли близько 100 осіб.