У центрі Києва горів житловий будинок

О 00:47 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Грушевського, 28.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, прибувши за викликом, рятувальники менше, ніж за годину, загасили пожежу. Вогнем пошкоджено 10 кв м міжповерхового перекриття. За попередньою версією, причина пожежі – коротке замикання в електромережі.

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