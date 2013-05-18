У центрі Києва горів житловий будинок
17:14, 18 травня 2013Політика
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О 00:47 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вул. Грушевського, 28.
Вогнем пошкоджено 10 кв м міжповерхового перекриття
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, прибувши за викликом, рятувальники менше, ніж за годину, загасили пожежу.
Вогнем пошкоджено 10 кв м міжповерхового перекриття.
За попередньою версією, причина пожежі – коротке замикання в електромережі.
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