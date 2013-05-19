КНДР запустила чергову ракету

КНДР здійснила черговий пуск ракети малого радіусу дії, повідомило агентство «Ренхап» з посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї.

Передбачається, що ракета була запущена в другій половині дня неділі зі східного узбережжя країни і впала в Японському морі, відзначає РІА «Новости».

Точний час пуску і тип ракети не повідомляється.