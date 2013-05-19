КНДР запустила чергову ракету
11:50, 19 травня 2013Політика
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КНДР здійснила черговий пуск ракети малого радіусу дії.
КНДР запустила чергову ракету
КНДР здійснила черговий пуск ракети малого радіусу дії, повідомило агентство «Ренхап» з посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї.
Передбачається, що ракета була запущена в другій половині дня неділі зі східного узбережжя країни і впала в Японському морі, відзначає РІА «Новости».
Точний час пуску і тип ракети не повідомляється.
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