Тимошенко вимагає негайного закриття справи щодо ЄЕСУ

Як повідомляє сайт tymoshenko.ua, про це йдеться у заяві Тимошенко, яку вона сьогодні направила на ім`я судді Київського районного суду Харкова Костянтина Садовського та начальника Качанівської виправної колонії Ігоря Колпащикова.

Цю справу Тимошенко називає “тотально сфальшованою проти неї”. ”Незаконне поновлення цієї справи (всупереч рішенню Верховного Суду України) є грубим порушенням параграфу 4 протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини, а також ст. 61 Конституції України щодо сталості судових рішень. Ця справа має бути негайно закрита та не підлягає подальшому розгляду. А тому я вимагаю від суду за моєї відсутності розглянути мої клопотання про закриття цієї тотально сфальшованої справи”, - заявила Тимошенко.

Екс-прем`єр підкреслила, що висунуті звинувачення у цій справі є надуманими, оскільки в той час, про який йдеться в справі, вона не працювала в корпорації, а була народним депутатом України. ”Ці замовні, політично вмотивовані обвинувачення були висунуті мені ще у 90-х роках під час акції ”Україна без Кучми”, після чого Генеральна прокуратура та судові органи вже неодноразово визнавали абсурдність цих обвинувачень”, - зазначила вона.

Тимошенко нагадала, що Верховний Суд України на спільному засіданні Судової палати у кримінальних справах та Військової судової колегії 11 листопада 2005 року, розглядаючи питання про законність закриття цих сфальшованих справ, чітко констатував у регулятивній частині своєї ухвали: ”Зазначені кримінальні справи щодо Тимошенко Ю.В. обгрунтовано і відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства закриті компетентними органами і посадовими особами за відсутністю складу злочину на підставі ст.6 п.2 КПК України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київський районний суд Харкова вкотре переніс слухання кримінальної справи за обвинуваченням Тимошенко щодо порушень у діяльності ЄЕСУ. Судове засідання перенесено на 7 червня.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.