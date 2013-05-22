Кокс і Квасневський знову їдуть моніторити "справи Тимошенко"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в. о. Директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що у зв’язку з квітневим рішенням Конференції президентів Європейського парламенту продовжити мандат діяльності уповноважених представників ЄП українська сторона продовжує надавати максимальне сприяння реалізації місії представників Європарламенту Пета Кокса та Александра Квасневського.

“26-28 травня відбудеться їх черговий візит в Україну”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що програмою перебування передбачаються зустрічі Кокса та Квасневського з українськими посадовцями з метою обговорення питань, передбачених мандатом місії.

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Довідка УНІАН. У травні 2012 року президент Європарламенту Мартін Шульц та прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко і колишнього глави МВС Юрія Луценка.

Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.