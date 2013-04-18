Європа вирішила продовжити роботу місії Кокса-Квасневського

Конференція президентів Європарламенту вирішила до вересня продовжити роботу місії під керівництвом колишніх президентів ЄП та Польщі Пета Кокса та Александра Квасневського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Страсбурзі повідомив Президент Європарламенту Мартін Шульц після засідання конференції президентів.

“Ми вирішили продовжити місію, по-перше, до вересня. Ми не завершуємо її у вересні, але будемо мати доповідь, в тому числі щодо справи Юлії Тимошенко та інших”, - сказав він.

Президент Європарламенту також повідомив, що сьогодні лідери політичних груп парламенту попросили керівника комітету із закордонних справ у співпраці з головою делегації Європарламенту у зв’язках з Україною подумати над розширення політичної співпраці з Україною на всіх рівнях.

Своєю чергою А.Квасневський зазначив, що головна мета такої співпраці – підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Він підкреслив, що будь-який діалог з цього питання буде корисним.

“Інколи я маю враження, що для українських політиків революція краще еволюції, а компроміс не є успіхом”, - зазначив А.Квасневський, додавши, що в умовах сучасної плюралістичної демократії має бути по-іншому.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту М.Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом П.Кокса та А.Квасневського зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко й екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.