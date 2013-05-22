Голова Конституційного Суду скаржиться, що рішення КС мало хто виконує

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час парламентських слухань на тему: “Про стан виконання судових рішень в Україні”.

За словами Головіна, на сьогодні ще три рішення перебувають у процесі виконання, а 9 рішень КС досі залишилися невиконаними.

Як наголосив Головін, у зв’язку із невиконанням рішень КС залишаються прогалини у законодавстві України, які “становлять загрозу правам людини”.

Він підкреслив, що “до цього часу не прийнято закону про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої фізичним та юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними”. За його словами, це рішення було ухвалено в жовтні 2009 року, але не виконано.

Головін запропонував парламенту запровадити службу моніторингу колізій та прогалин у законодавстві. За його словами, така служба надавала б пропозиції для усунення таких колізій та прогалин.

Також Головін запропонував Верховній Раді ухвалити закон, яким була б передбачена спеціальна процедура прийняття законів та інших правових актів на виконання рішень КС.

Він також пропонує законодавчо врегулювати питання відповідальності за невиконання рішень та висновків Конституційного Суду і передбачити процедуру притягнення до цієї відповідальності органів державної влади або їхніх посадових осіб.