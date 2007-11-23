Богатирьова прогнозує, що до коаліції сьогодні справа не дійде

Представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що заява про формування коаліції буде оголошена у Верховній Раді наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні в інтерв’ю журналістам під час підписання присяги новообраними народними депутатами.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, план роботи ВР, розроблений Підготовчою групою, сьогодні буде виконано. «І ми сьогодні вчасно завершимо свою роботу, і вже наступного тижня, переконана, якщо є заяви, можливо, буде оголошено про наступні кроки наших опонентів», - сказала вона.

При цьому вона зауважила, що Партія регіонів не збирається блокувати політичні процеси.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА не виключила, що якщо депутати встигнуть все зробити вчасно, то про формування коаліції може буде оголошено уже сьогодні.

«Але ви знаєте, що порядковим номером це питання стоїть далі, ніж формування фракцій. А без депутатських фракцій ми не можемо формувати коаліцію», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.