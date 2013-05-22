Герега закрила сьогоднішнє засідання сесії Київради

Як передає кореспондент УНІАН, про наступне засідання сесії вона нічого не повідомила. Разом з тим перед самим закриттям голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяна Меліхова зачитала заяву депутатів фракції, в якій вони вимагали закрити цю сесію, оскільки повноваження теперішньої Київради через одинадцять днів завершуються, і засідання більше не повинні проводитися.

Як зазначалося в цій заяві, закриття сесії стане додатковим сигналом для народних депутатів Верховної Ради України у питанні призначення виборів Київради та Київського міського голови. Політсила закликала інших депутатів та всіх киян консолідувати зусилля для того, щоб вибори в Києві відбулися цього року.

Як повідомляв УНІАН, голова фракції Партії регіонів в Київраді Олексій Омельяненко запевняє, що незаконно сесія Київради збиратися не буде.

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«Незаконно сесію ніхто збирати не буде. Сесія, якщо буде збиратися (після 2 червня - УНІАН), то тільки виключно на підставі документів, отриманих з Конституційного Суду чи Верховної Ради України», - сказав О.Омельяненко. За його словами, наступне засідання сесії Київради нинішнього скликання, про яке говорила Галина Герега на брифінгу, може відбутись до 2 червня, тобто до дати, коли, за твердженням певної частини юристів та соціологів, завершуються повноваження нинішньої Київради. Зокрема, він назвав 28 травня, як можливу дату проведення наступного засідання сесії. При цьому О.Омельяненко зауважив, що після 2 червня, щоб зібрати сесію, необхідно мати відповідне роз’яснення КС чи рішення Верховної Ради. Він наголосив, що лише на підставі цих документів скликання сесії буде законним після вказаної дати. Якщо цих рішень не буде, то й засідання сесії призначатися не буде, додав він.