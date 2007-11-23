НУ-НС і БЮТ усамітняться, щоб зняти всі питання

Політради Блоку Юлії Тимошенко та блоку «Наша Україна – Народна самооборона» мають намір провести спільне засідання з питання формування коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова політради НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, спільне засідання політрад відбудеться сьогодні до початку відкриття першої сесії Верховної Ради шостого скликання (відкриття очікується о 12.00 – УНІАН).

«Ми зробимо все від нас залежне, щоб угоду було підписано сьогодні», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, ті зауваження, які НУ-НС висував до коаліційної угоди, значною мірою були погоджені ще вчора під час зустрічі членів НУ-НС з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Тому ми сподіваємося, що це питання сьогодні буде повністю вирішено», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, дискусія щодо того, хто з депутатів не підписав коаліційну угоду, втратила актуальність.