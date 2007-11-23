Симоненко думає, що крісло спікера Кириленку ”не по зубах”

Фракція Компартії України не збирається підтримувати кандидатуру представника НУ - НС Вячеслава КИРИЛЕНКА на посаду Голови Верховної Ради України VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Чому ми повинні підтримувати КИРИЛЕНКА? Я не вважаю, що він є людиною, яка сьогодні може очолити Верховну Раду. Не по зубах», - сказав П.СИМОНЕНКО.

На його думку, кожний депутат має право висунути кандидатуру. «І потрібно відповідно до порядку денного розпочати таку процедуру висунення кандидатур, які обговорюватимуться і які виступатимуть з програмами», - наголосив лідер комуністів.