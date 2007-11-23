Луценко сказав, коли підпишуть угоду про створення демократичної коаліції

Після завершення засідання Верховної Ради України фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» і БЮТ підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, щойно фракція НУ-НС на своєму засіданні одностайно проголосувала за створення коаліції з БЮТ.

Після засідання парламенту відбудеться спільне засідання двох фракцій, на якому будуть узгоджені останні деталі угоди, повідомив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Угода буде підписана у робочому порядку», - підкреслив він.