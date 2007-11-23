Мороз декількома словами розігнав помаранчевих із зали ВР

12:47, 23 листопада 2007
Політика
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Богатирьова просить повернутися

У сесійній залі Верховної Ради в даний момент закінчився виступ  екс-спікера ВР Олександра Мороза.

Мороз розповів, серед  іншого, про неправовий спосіб формування парламенту нинішнього скликання.

Нардепи фракцій НУ-НС і БЮТ у повному складі вийшли із залу.

Ведуча засідання Раїса Богатирьова після закінчення виступу Морозу попросила помаранчевих повернутися до зали

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