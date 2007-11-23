Мороз декількома словами розігнав помаранчевих із зали ВР

Богатирьова просить повернутися

У сесійній залі Верховної Ради в даний момент закінчився виступ екс-спікера ВР Олександра Мороза. Мороз розповів, серед іншого, про неправовий спосіб формування парламенту нинішнього скликання. Нардепи фракцій НУ-НС і БЮТ у повному складі вийшли із залу. Ведуча засідання Раїса Богатирьова після закінчення виступу Морозу попросила помаранчевих повернутися до зали

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