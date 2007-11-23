Мороз декількома словами розігнав помаранчевих із зали ВР
12:47, 23 листопада 2007Політика
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Богатирьова просить повернутися
У сесійній залі Верховної Ради в даний момент закінчився виступ екс-спікера ВР Олександра Мороза.
Мороз розповів, серед іншого, про неправовий спосіб формування парламенту нинішнього скликання.
Нардепи фракцій НУ-НС і БЮТ у повному складі вийшли із залу.
Ведуча засідання Раїса Богатирьова після закінчення виступу Морозу попросила помаранчевих повернутися до зали
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