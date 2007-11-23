Депутати вирішили, що Ющенко почекає до наступного тижня

Верховна Рада України ухвалила рішення про перенесення на наступний пленарний тиждень заслуховування Послання Президента до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосував 361 народний депутат з 446, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомила головуюча на засіданні, член тимчасової президії ВР Раїса БОГАТИРЬОВА, у даний час Секретаріат Президента готує це послання, і тому парламент може заслухати його тільки наступного пленарного тижня.