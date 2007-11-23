Кириленко пояснив реакцію НУ-НС і БЮТ на Мороза

Народні депутати від БЮТ та “Нашої України – Народної самооборони” повернулися до сесійної зали, щоб продовжувати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося відразу після того, як голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ закінчив свою доповідь з питання законодавчої діяльності ВР попереднього скликання.

Як повідомляв УНІАН, депутати від БЮТ і НУ-НС залишили сесійну залу ВР після того, як О.МОРОЗ розпочав свій виступ. О.МОРОЗ, зокрема, заявляв, що позачергові вибори були авантюрою.

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО сказав з цього приводу журналістам, що фракції НУ-НС і БЮТ вирішили зробити 10-хвилинну перерву, щоб не слухати деструктивний виступ голови ВР V скликання О.МОРОЗА.

«Він знову вводить країну в деструктивні політичні дискусії», - сказав В.КИРИЛЕНКО.