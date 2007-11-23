Мороз розповів, за що можна ”звільнити” Ющенка

Голова Верховної Ради V скликання, лідер СПУ Олександр МОРОЗ переконаний, що держава зможе повернутися «у русло законного демократичного розвитку» тільки після відсторонення Віктора ЮЩЕНКА від влади, а “неконституційна авторитарна модель влади буде замінена справді парламентською республікою європейського типу”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу в парламенті.

За словами О.МОРОЗА, результати дострокових парламентських виборів підтверджують, що ця “протиправна авантюра була задумана лише для задоволення політиканських інтересів кількох осіб”.

О.МОРОЗ висловив впевненість, що “зусиллями В.ЮЩЕНКА українська політика вперше в історії опинилася поза рамками правового поля”. Саме через це, за його словами, “ніякої стабільності в житті нашої країни не настає. Навпаки, як і попереджалося, влада опиняється в стані правового хаосу”.

Також О.МОРОЗ стверджує, що “дуже скоро кожен українець ще більше відчує на собі результати неправових експериментів у владі. Це вплине на своєчасність прийняття і якість бюджету, на жаль, на зростання цін та інфляції. Виборці переконаються в химерності всіх гучних передвиборних обіцянок, які так щедро їм роздавалися”.

Крім того, вважає О.МОРОЗ, тепер, напередодні президентських виборів 2010 року, є небезпека або чергового розпуску Верховної Ради, або роботи її за правилами, що не відповідають Регламенту.

“Відповідальність за цей хаос, який неминуче приведе до падіння життєвого рівня наших співгромадян і ще більшої втрати міжнародного авторитету України, несуть конкретні політики. Це справжня зрада інтересів народу”, - заявив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього виступу О.МОРОЗА депутати від БЮТ і НУ-НС залишили сесійну залу ВР.

Лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО сказав з цього приводу журналістам, що фракції НУ-НС і БЮТ вирішили зробити 10-хвилинну перерву, щоб не слухати деструктивний виступ голови ВР V скликання О.МОРОЗА.

«Він знову вводить країну в деструктивні політичні дискусії», - підкреслив В.КИРИЛЕНКО.