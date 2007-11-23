Тарасюк розповів, на що НУ-НС вдалося уламати Тимошенко

Заступник голови фракції Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона" Борис Тарасюк заявляє про те, що в питанні переходу української армії на контрактну основу "Наша Україна - Народна Самооборона" і Блок Юлії Тимошенко досягли компромісу, що задовольняє як їх, так і Президента й міністра оборони.

Про це, як повідомляє сайт НУ-НС, Тарасюк заявив сьогодні у кулуарах Верховної Ради.

"Ми досягли компромісного формулювання, що задовольняє обидві політичні сили, що задовольняє й головнокомандуючого, і міністра оборони", - сказав Тарасюк.

За його словами, ця позиція полягає в тому, що перехід на контрактну основу буде здійснюватися без фіксованої дати - по мірі фінансової й організаційної готовності.