Богатирьова оголосила про створення п’яти фракцій

У Верховній Раді України шостого скликння оголошено про створення п’яти фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, оголошено про створення фракції Партії регіонів, куди увійшли 174 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Головуюча на засіданні парламенту представниця цієї партії Раїса БОГАТИРЬОВА, яка зачитувала відповідне повідомлення, не уточнила, кого обрано лідером фракції, назвавши лише ряд уповноважених, серед яких вона сама, а також Василь КИСЕЛЬОВ, Михайло ЧЕЧЕТОВ і Василь ХАРА.

Також оголошено про створення фракції БЮТ, до якої увійшло 156 народних депутатів. Лідером фракції обрано Юлію ТИМОШЕНКО, першим заступником – Олександра АБДУЛЛІНА, заступником – Йосипа ВІНСЬКОГО.

На засіданні ВР оголошено про створення фракції "Наша Україна – Народна самооборона", куди увійшли 72 народних депутати. Лідером фракції є В’ячеслав КИРИЛЕНКО, заступниками керівника фракції є Роман ЗВАРИЧ, Борис ТАРАСЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Тарас СТЕЦЬКІВ.

Оголошено також про створення фракції Комуністичної партії України, куди увійшли 27 народних депутатів. Головою фракції обрано Петра СИМОНЕНКА, а заступниками – Адама МАРТИНЮКА і Петра ЦИБЕНКА.

Також оголошено про створення фракції Блоку Литвина, куди увійшли 20 народних депутатів. Головою фракції обрано Володимира ЛИТВИНА, а заступником – Ігоря ШАРОВА.