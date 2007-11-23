Богатирьова в кулуарах стиха домовилася з НУ-НС та БЮТ?

Представник Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ переконаний, що перерва у пленарних засіданнях Верховної Ради до четверга, 29 листопада оголошена через те, що фракції НУ-НС і БЮТ не зібрали достатньої кількості голосів депутатів для створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв’ю журналістам.

На переконання Т.ЧОРНОВОЛА, без кулуарних домовленостей головуюча на сьогоднішньому засіданні ВР представниця Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА не могла на власний розсуд оголосити перерву у засіданнях.

«Якби це була дійсно провокація і не було це стиха домовлено, як ви думаєте, маючи 228 голосів і заяви ЛУЦЕНКА про те, що всі ці підписи є, вони б пішли із зали? Це смішно», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він назвав заяви про провокації з боку Р.БОГАТИРЬОВОЇ «дитячим садочком».