Бютівці вважають, що стали жертвами провокації

14:51, 23 листопада 2007
Політика
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Поживанов хоче зібрати робочу групу

Михайло Поживанов
У Блоці Юлії Тимошенко називають провокацією оголошення перерви у роботі Верховної Ради до четверга, 29 листопада, і вважають, що наступне засідання має відбутись у вівторок, 27 листопада.

Зокрема, в коментарі УНІАН, член фракції БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ назвав оголошення перерви до четверга «нічим іншим як провокацією з боку Раїси БОГАТИРЬОВОЇ».

Він підкреслив, що згідно з узгодженим графіком роботи парламенту наступне засідання мало відбутися у вівторок.

«Вона (Р.БОГАТИРЬОВА) могла таким же чином оголосити, що через місяць, або після Нового року збереться Верховна Рада України», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

За його словами, необхідно зібрати робочу групу і вирішити це питання.

Як повідомляв УНІАН, закриваючи перше пленарне засідання парламенту VI скликання, головуюча на засіданні ВР представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада.

Така заява викликала обурення членів фракції БЮТ, які почали викрикувати, що питання дати проведення наступного пленарного засідання має виноситися на голосування.

 

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