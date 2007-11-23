Регіонали не хочуть примушувати Януковича ”бігти попереду поїзда”

Фракція Партії регіонів не обрала свого голову, оскільки зараз складається досить невизначена ситуація, повідомив кореспонденту УНІАН член цієї фракції Тарас ЧОРНОВІЛ.

Як відомо, сьогодні у Верховній Раді було оголошено про формування п’яти фракцій. Усі фракції, окрім Партії регіонів, обрали своїх лідерів.

Т.ЧОРНОВІЛ зазначив, що лідером Партії регіонів є Віктор ЯНУКОВИЧ, але він у даний час виконує обов’язки прем’єр-міністра України і у парламенті працювати не може.

За його словами, «бігти попереду поїзда, коли не визначена ситуація, потреби немає».

Як сказав Т.ЧОРНОВІЛ, у даній ситуації немає якихось значних проблем, оскільки визначено уповноважених фракції, а рішення все одно приймає президія політради Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, уповноваженими фракції Партії регіонів обрано Раїсу БОГАТИРЬОВУ, Василя КИСЕЛЬОВА, Михайла ЧЕЧЕТОВА і Василя ХАРУ.