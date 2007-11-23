Тимошенко сама приведе НУ-НС до єдиного знаменника

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що у п`ятницю відбудеться загальне засідання політради БЮТ і НУ-НС. "Зараз проведемо загальну політраду, радитимемося", - сказала Тимошенко. Вона також зауважила, що "на 100% упевнена в створенні демократичної коаліції", повідомляє Українська правда.

"Президент вчора мені сказав, що альтернативи демократичної коаліції немає і що він підтримає Кириленка на посаду спікера", - сказала лідер БЮТ.

Вона також підтвердила намір фракції БЮТ у вівторок зібратися на пленарне засідання.

"Наша фракція у вівторок прийде до парламенту. Сподіваюся, що "Наша Україна" теж, і 228 голосів буде достатньо, щоб ухвалювати рішення", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, що сьогодні член фракції НУ-НС Давід Жванія заявив, що до 17.00, коли фракція має знову зібратися на засідання в будівлі ВР, будуть зібрані всі підписи депутатів від НУ-НС, яких бракує під угодою про створення демократичної коаліції. Жванія стверджує, що не вистачає 5-6 автографів. В той же час в кулуарах Ради називають 8 прізвищ непідписантів.

Список членів НУ-НС, які сьогодні відмовилися підписувати угоду про створення демкоаліції, дивиться тут