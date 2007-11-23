У НУ-НС підозрюють ”групу Балоги” у синхронних діях з Богатирьовою

Народний депутат України Олесь ДОНІЙ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО мусить вплинути на “групу БАЛОГИ” у фракції блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, яка гальмує створення демократичної коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху “Народна самооборона”.

Він нагадав, що вчора відбулася зустріч В.ЮЩЕНКА, лідера блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА, голови політради В`ячеслава КИРИЛЕНКА і керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, на якій Президент ще раз підтримав ідею створення коаліції саме в форматі демократичних сил. Окрім того, Президент дав доручення внести в угоду про створення коаліцію ті правки, про які йшлося на зустрічі з депутатами від фракції НУ-НС. Він додав, що це стосувалось питань армії і збільшення прохідного бар`єру. Також, за словами О.ДОНІЯ, глава держави доручив 23 листопада створити коаліцію і внести в угоду вищезазначені правки. Відповідно, і фракція НУ-НС, і фракція БЮТ могли сподіватися якраз на те, що ці домовленості будуть виконані, сказав депутат.

“Натомість, сьогодні почалася дивна гра: 8 осіб, які, будемо їх називати “групою БАЛОГИ”, повели себе іншим чином, тобто відмовилися підписувати заяву про входження до коаліції БЮТ і НУ-НС, не аргументуючи конкретними претензіями до угоди. Тобто, лише одна людина з цих восьми висловлювала конкретні претензії по угоді. Решта не висловлювала - вони просто не підписали”, - сказав О.ДОНІЙ.

“Другий момент - це дивна синхронність дій непідписантів з діями “регіоналів”. Адже Раїса БОГАТИРЬОВА, як представник тимчасової президії, оголосила перерву у роботі ВР до четверга, 29 листопада. Тарас ЧОРНОВІЛ в своєму коментарі аргументував необхідність цієї перерви тим, що НУ-НС не змогла зібрати підписи під коаліцією. Але справа в тому, що коли Р.БОГАТИРЬОВА оголошувала перерву, то НУ-НС ще не закінчувала засідання. Тобто інформацією про те, що відбудеться на засіданні фракції, цілком можливо, “регіонали” володіли уже до того. Тоді тут залишається питання, чи не були скоординовані ці дії. Це вже не конкретні вимоги до угоди, які можуть бути, а просто спроба бомбардувати коаліцію “Наша Україна – Народна самооборона” -БЮТ і реанімувати ідею широкої коаліції”, - наголосив він.

“В ситуації, що склалася у парламенті, Президент України мусить сказати своє слово. Позиція “групи БАЛОГИ”, більшість людей з якої тим чи іншим чином близькі до Президента, впливатиме на зниження авторитету Президента, якщо вона і надалі діятиме подібним чином”, - переконаний О.ДОНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після завершення першого засідання ВР VI скликання планувалося підписання угоди про створення коаліція демократичних сил.

Однак головуюча сьогодні на засіданні ВР представник Партії регіонів Р.БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада.

Після того депутати з фракції НУ-НС повідомили журналістам, що 8 народних депутатів від блоку досі не підписали угоду про створення демократичної коаліції. За їхніми словами, угоду не підписали Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ та Ігор ПАЛИЦЯ.

Представник НУ-НС Давид ЖВАНІЯ офіційно підтвердив журналістам, що не всі депутати поставили свої підписи під угодою про створення коаліції. Однак, за його інформацією, таких депутатів 5-6, а не 8. На його переконання, до 17.00 під угодою будуть зібрані підписи всіх депутатів НУ-НС.