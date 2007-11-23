У Януковича хочуть посидіти навпроти наступників. І щоб Ющенко - всередині...

Народний депутат від Партії регіонів, міністр Кабінету Міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ вважає, що в Україні слід заснувати офіційну традицію передачі повноважень одним урядом іншому.

Таку думку А.ТОЛСТОУХОВ висловив сьогодні в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Ми раніше більше займалися боротьбою один проти одного, і ніхто не думав про заснування таких традицій. У різних країнах зміна урядів відбувається по-різному. Було б правильним, якби така традиція існувала і в Україні, незалежно від того, хто прийшов - приємний він тобі як людина чи неприємний. Це влада і відповідальність перед людьми, тому має бути ритуал, має бути традиція», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

На його думку, передача повноважень має відбуватися в урочистій обстановці у присутності Президента України. «В одній ложі перебуває уряд, що складає повноваження, в іншій ложі – новий уряд. При цьому присутній Президент України. Таким чином в парламенті має зародитися ця процедура», - додав він.

А.ТОЛСТОУХОВ також вважає, що після офіційної церемонії передачі повноважень на першому засіданні уряду можуть бути присутніми обидва склади. «У президії можуть сидіти два прем`єри, тоді один скаже те, що він хоче сказати відносно пройденого етапу, а інший – те, що належить зробити. Таке моє бачення цієї процедури», - сказав міністр.

Представник Партії регіонів нагадав, що раніше Президенту України Леоніду КУЧМІ пропонувався подібний варіант вступу нового складу уряду в свої повноваження. «Свого часу ми з Валерієм ПУСТОВОЙТЕНКОМ (екс-прем`єр-міністр України - УНІАН) запропонували таке Леоніду КУЧМІ як главі системи виконавчої влади, і тоді вперше уряд приступав до виконання своїх обов`язків офіційно і урочисто в Маріїнському палаці. Потім ми ж були останніми, хто під час інавгурації заявили про відставку, а потім приїхали до Маріїнського палацу, вишикувалися, нам потиснули руки, подякували за роботу, ми випили по келиху шампанського і були вільні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив перед Верховною Радою України VI скликання про складання повноважень діючим складом Кабінету Міністрів.

Відповідно до статті 115 Конституції України, Кабінет Міністрів, який склав повноваження перед новообраним парламентом, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи сформованого нового уряду.