Богатирьова: на Кириленка ще рано навішувати ярлики

Народний депутат від Партії регіонів Раїса Богатирьова заявила, що у Верховній Раді є дуже багато досвідчених політиків, які могли б посісти посаду спікера парламенту. Про це повідомляє сайт ПР.

«В цьому залі є дуже багато професійно підготовлених політиків, які б могли об`єднати зал. Мені здається, що посаду спікера повинна обійняти людина, яка б сприймалася і фракціями влади, і опозиційними фракціями», - сказала Раїса Богатирева.

Вона підкреслила, що тільки у такому разі можна отримати мотивовану поведінку залу і добитися ухвалення відповідних рішень не мінімальною кількістю голосів, а більшістю. На її думку, саме такий підхід дозволив би стабілізувати ситуацію не тільки усередині політичних сил, але й у країні в цілому.

Раїса Богатирьова вважає, що до таких професіоналів відносяться, зокрема, Володимир Литвин, Іван Плющ, Петро Симоненко і деякі інші народні депутати. «Коли ми зрозуміємо, що, на жаль, вибори не змінили кардинально ситуацію..., то ми станемо свідками того, що нестійка коаліція не об`єднує зал і, можливо, тоді буде пошук якраз такої фігури, яка могла б об`єднати зал», - зауважила вона.

Також Раїса Богатирьова додала, що спікером має бути «людина толерантна, здатна знаходити компроміси і згладжувати гострі кути». Разом з тим, відповідаючи на питання, чи не відноситься В’ячеслав Кириленко до цієї категорії людей, вона сказала, що не стала б давати оцінку Кириленку. «Суб`єктивний погляд може нашкодити в першу чергу людині, про яку ви хочете почути, а можливо, навіть і мені. Як депутатові з великим стажем, мені здається, що це було б передчасно - навішувати такі ярлики. Я вам назвала тих, кого вважаю професійно підготовленими», - заявила народний депутат.