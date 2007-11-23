Турчинов: відбулося спільне засідання політрад НУ-НС та БЮТ

Заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що до наступного вівторка усі депутати від Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.

Про це він заявив сьогодні в «Свободі слова» на ICTV.

Він наголосив, що сьогодні ввечері відбулося спільне засідання політрад блоків НУ-НС та БЮТ. За словами О.ТУРЧИНОВА, майже усі зауваження, які були у політичних сил до коаліційної угоди вже зняті. «Я не бачу жодної проблеми, яка б не дозволяла нашим союзникам разом з нами підписати коаліційну угоду», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ вважає, що відмова 7 депутатів від НУ-НС підписати коаліційну угоду зумовлена виключно технічними моментами. «Я переконаний, що саме до вівторка, коли має працювати Верховна Рада, незважаючи на ту провокацію, яку сьогодні вчинили представники Партії регіонів, всі наші союзники підпишуть угоду, і ми її оголосимо у вівторок на сесійному засіданні», - додав він.