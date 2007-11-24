Сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

В усіх регіонах України відбудуться меморіальні заходи із вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років. Приспущені державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів.

В усіх населених пунктах відбудуться церемонії покладання траурних вінків і композицій з житніх та пшеничних колосків до пам`ятних знаків, місць поховань жертв голодоморів, панахиди за загиблими, вшанування пам`яті загиблих хвилиною мовчання, запалення свічок, проведення вечорів-реквіємів та інших скорботних заходів.

Крім того, о 16.00 на вшанування пам`яті жертв геноциду українського народу буде оголошено хвилину мовчання і зупинено на цей час роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, рух громадського та приватного транспорту у населених пунктах з подаванням відповідних звукових сигналів. Після цього розпочнеться всеукраїнська акція «Запали свічку».

Закордонні дипломатичні установи України разом з українськими громадськими організаціями проведуть акцію «Запали свічку», яка була ініційована Міжнародним координаційним комітетом Світового конгресу українців.

День пам`яті жертв голодоморів, згідно з указом Президента від 26 листопада 1988 року, відзначається щороку у четверту суботу листопада.

28 листопада 2006 року Верховна Рада України прийняла Закон „Про Голодомор 1932―1933 років в Україні”. Цим актом Голодомор визнано геноцидом українського народу. На сьогодні це також визнали парламентарії 14 країн.

За різними даними, під час Голодомору 1932-33 років в Україні загинуло від 7 до 10 млн. осіб. Як підрахували історики, у той час в Україні щодня помирало понад 25 тисяч людей.