Зварич: у НУ-НС не вистачає підписів для створення коаліції

Фракція НУ-НС наполягатиме на тому, щоб наступне пленарне засідання Верховної Ради було проведене у вівторок, а не у четвер, як про це оголосила член фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова. Про це в інтерв`ю Главредузаявив нашоукраїнець Роман Зварич. «Але якщо ми почуємо переконливі аргументи з боку наших колег, то ми готові їх врахувати», - додав нардеп.

У відповідь на зауваження про те, що такий крок Раїси Богатирьової зіграв НУ-НС на руку, оскільки 7 членів фракції відмовилися підписувати коаліційний договір з БЮТ, Зварич відмовився «конкретизувати» ситуацію. «Можу сказати тільки одне: не вірте тим, хто називає конкретні цифри, вони не обов`язково відповідатимуть дійсності, - сказав нардеп. - Можу підтвердити, що в даний момент у нас немає достатньої кількості підписів для того, щоб мати можливість оголосити про створення демократичної коаліції. Але відразу додам, що ми десь на грані. Тобто, нам не вистачає декілька підписів наших колег, які продовжують мати певні принципові застереження відносно окремих позицій угоди».

Разом з тим Зварич заперечує, що ситуація розвивається у напрямі затяжної коаліціади. «Ми дуже близькі до того, щоб, маючи 226 підписів, оголосити про створення коаліції. Ті бар`єри, які поки не дозволяють нашим колегам скріпляти своїм підписом угоду, мені не здаються непереборними, - завив він. - Тим більше, враховуючи принципове рішення про підтримку демократичної коаліції, яке було прийнято одноголосно».