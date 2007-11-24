Ющенко вважає, що БЮТ та ПР не налаштовані на конструктивний діалог

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає парламентські політичні сили провести переговори щодо конструктивної роботи коаліції та опозиції у Верховній Раді VI скликання.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “День” № 205 від 24 листопада.

За словами глави держави, ідеальним було, аби у ВР діяла конструктивна більшість і конструктивна меншість. “Щоб це відбулося, потрібен активний діалог. Пройшло півтора місяця. Хто з ким зустрічався? Ніхто”, - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, в українських політиків почуття ворожнечі стало майже “еталоном поведінки”. Глава держави наголосив, що незавершення цього діалогу ставить перед демократичною більшістю дуже складне випробування. “Бо накопичена агресія вже торкатиметься не лише процедурних питань, але й ідеології, яка дуже важлива й чутлива для нації”, - сказав він.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що лідери двох політичних сил БЮТ і Партії регіонів не змогли підійти конструктивно до ведення діалогу. “”Наша Україна”, переконаний, допомогла б у цьому. Але, шкода, з першого дня гра була іншою. Як поляризувати ситуацію в парламенті, знову привнести те, що добре працювало у Леоніда КУЧМИ: у парламенті треба створити ворожі стосунки, і тоді влада, навіть якщо вона не має більшості, немов наперстки, все переставляє”, - наголосив глава держави.

За словами Президента, політичні сили не продемонстрували масштабного державного піклування про те, що нас може об’єднати, і вивести у конструктивне поле відносини більшості і меншості.