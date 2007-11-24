Непідписантів виженуть з Нашої України?

Коментуючи для ІнтерМедіа консалтинг ситуацію, пов`язану з тим, що 8 депутатів блоку НУ-НС ще не підписали угоду (вчора було оголошено, що непідписантів залишилося 7 – Ігор Палиця з Нашої України підписав коаліційну угоду з БЮТ – ред.), нашоукраїнець Тарас Стецьків повідомив, що представникам блоку не вдалося з`ясувати причини їхніх дій, “оскільки вони не були присутні навіть на засіданні фракції”.

“Двоє з цих восьми з`явилися пізніше і сказали, що у них є кілька зауважень до деяких пунктів угоди. Вони сказали, що готові внести пропозиції і що якщо будуть їхні зауваження враховані, готові підписати до вівторка, 27 листопада”, - пояснив політик.

Стецьків вважає, що все 72 депутати від блоку НУ-НС “повинні підписати коаліційну угоду”, тому що своїми діями вони, “безумовно, завдають колосальної шкоди і собі, і блоку, і Президентові”.

Нардеп також висловив думку, що оскільки практично всі непідписанти належать до партії "Народний Союз “Наша Україна”, то це “вимагає, очевидно, деякої внутрішньої роботи в цій партії”.

“Наскільки я знаю, політрада цієї партії проводитиме у понеділок, 26 листопада, засідання. Думаю, що до наступного пленарного засідання парламенту у них буде можливість вирішити всі питання і поставити підписи. Якщо вони цього не зроблять, то доведеться ухвалювати організаційне рішення по цих депутатах”, - підкреслив Тарас Стецьків.

За словами політика, частина непідписантів кажуть, що готові підписати документ, інші ж “просто повимикали мобільні телефони і десь ховаються”.

“Ще раз підкреслю: я думаю, що у них є всі можливості для того, щоб до вівторка, 27 листопада, визначитися і виконати передвиборну обіцянку блоку – створити коаліцію з БЮТ”, - заявив він.