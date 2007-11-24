У БЮТ вважають можливим безкоаліційний і тимчасовий парламент

Перший день роботи нового парламенту засвідчив можливість реалізації сценарію перетворення Верховної Ради VI скликання на безкоаліційний і тимчасовий парламент.

Як повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу.

„Ідея Партії регіонів самочинно перенести чергове засідання парламенту з вівторка на четвер робить все більше вірогідною тезу про тимчасовість та безкоаліційність Верховної Ради VI скликання”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За його словами, якщо на наступному тижні у парламенті буде офіційно проголошено про створення демократичної коаліції та обрано керівництво Верховної Ради, то новий парламент зможе зайняти своє місце як ключового інституту влади в Україні.

Коментуючи події першого дня роботи нового парламенту, М.ТОМЕНКО наголосив, що найбільшою помилкою є виступ Олександра МОРОЗА, який попри свою риторику на захист українського парламентаризму, зробив власні політичні образи основою свого виступу, таким чином принизивши статус парламенту та посади Голови Верховної Ради. При цьому, зазначив він, не до кінця правильною була і позиція фракцій НУНС та БЮТ, які демонстративно вийшли із сесійної зали під час виступу О.МОРОЗА, оскільки парламентарі мусять демонструвати зразки більшої політичної витримки та толерантності.

Ще однією помилкою М.ТОМЕНКО вважає те, що команда Президента переконала Віктора ЮЩЕНКА не бути присутнім на урочистому відкритті нового парламенту, таким чином давши знак суспільству, що Верховна Рада VI скликання, ще жодного дня не попрацювавши, вже не сприймається Президентом України.