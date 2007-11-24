В Україні проходить загальнонаціональна акція «Запали свічку!» у пам’ять про жертви Голодомору.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у загальнонаціональній акції «Засвіти свічку!», яка розпочалася перед пам’ятним знаком «Жертвам Голодомору 1932-33 років» на Михайлівській площі Києва.

В.ЮЩЕНКО з родиною поставили свічки вічної пам’яті до пам’ятного знака. Свічки на шану жертв Голодомору також поставили віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, від акредитованих в Україні дипломатів – Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь Валентин ВЕЛИЧКО, представники всіх областей нашої держави, свідки Великого Голоду 1932 – 1933 років.

Присутні вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання.