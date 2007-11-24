Ющенко закливав світ засудити більшовицький режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає світову спільноту засудити тоталітарний більшовицький режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на Михайлівській площі у Києві після скорботної ходи, присвяченої вшануванню пам’яті жертв голодоморів.

В.ЮЩЕНКО звинуватив Йосипа Сталіна та більшовицький режим у створенні штучного голодомору в Україні.

«Злочин більшовизму, сталінізму тотожні злочинам нацизму і гітлеризму, їхня природа одна - людиноненависництво», - підкреслив Президент, додавши, що настав час «до світового засудження комуністичного терору, який вбивав нас і всі невинні народи на цьому просторі: росіян, кримських татар, білорусів, євреїв, поляків, болгар і сотні інших націй».

Президент України підкреслив, що може твердо заявити всім апологетам сталінізму, що їхні спроби виправдати дії сталінського режиму приречені. «Покайтеся за свій гріх, це ваша моральна відповідальність перед країною і нацією», - закликав В.ЮЩЕНКО.

«Наш біль і гнів не одинокий, звідси, з Михайлівської площі у Києві Україна звертається до всього світу, щоб об’єднати всі зусилля проти тоталітаризму і нетерпимості до життя. Наша трагедія - це застереження для всіх націй світу. Ми не вивищуємо і не принижуємо свого горя, свого переживання і скорботи, кажемо кожній нації і насамперед тим, хто спільно пройшов через комуністичне пекло», - підкреслив глава Української держави.

В.ЮЩЕНКО вчергове закликав світ визнати Голодомор в Україні 1932-33 років актом геноциду українського народу. Він висловив впевненість, що це визнання неминуче.

Президент подякував всім парламентам світу, які вже визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом українців. «Це вияв солідарності, який Україна ніколи не забуде», - наголосив він.