Результати 14-го туру англійської Прем`єр-ліги
20:39, 24 листопада 2007Політика
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МЮ програє, у Евертона - хокейний рахунок
Ньюкасл - Ліверпуль 0:3 (Джеррард 27, Кюйт 46, Бабел 66)
Бірмінгем - Портсмут 0:2 (Мунтарі 33, Кранчар 82)
Вандерерс - МЮ - 1:0 (Анелька 10)
Арсенал - Віган 2:0 (Галлас 83, Росицькі 85)
Евертон - Сандерленд 7:1 (Якубу 11, 73, Кехілл 17, 61, Пієнаар 42, Джонсон 79, Осман 85 - Йорк 45)
Міддлсбро - Астон Вілла 0:3 (Кер`ю 45, Меллберг 48, Агбонлахор 58)
МСіті - Рідинг 2:1 (Петров 11, Айланд 90 - Харпер 42)
Дербі - Челсі 0:2 (Калу 17, Райт-Філіппс 73, Шевченко відіграв весь матч в основному складі).
Завтра грають Вест Хем - Тоттенхем і Фулхем - Блекберн.
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