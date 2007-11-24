Результати 14-го туру англійської Прем`єр-ліги

МЮ програє, у Евертона - хокейний рахунок

Ньюкасл - Ліверпуль 0:3 (Джеррард 27, Кюйт 46, Бабел 66) Бірмінгем - Портсмут 0:2 (Мунтарі 33, Кранчар 82) Вандерерс - МЮ - 1:0 (Анелька 10) Арсенал - Віган 2:0 (Галлас 83, Росицькі 85) Евертон - Сандерленд 7:1 (Якубу 11, 73, Кехілл 17, 61, Пієнаар 42, Джонсон 79, Осман 85 - Йорк 45) Міддлсбро - Астон Вілла 0:3 (Кер`ю 45, Меллберг 48, Агбонлахор 58) МСіті - Рідинг 2:1 (Петров 11, Айланд 90 - Харпер 42) Дербі - Челсі 0:2 (Калу 17, Райт-Філіппс 73, Шевченко відіграв весь матч в основному складі). Завтра грають Вест Хем - Тоттенхем і Фулхем - Блекберн.

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