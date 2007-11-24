Shell відмовилася купувати активи Regal Petroleum в Україні

Британо-нідерландська нафтогазова компанія Royal Dutch/Shell відмовилася купувати 51% газових активів британської Regal Petroleum в Україні у зв`язку із змінами в керівництві Regal Petroleum. "Меморандум про взаєморозуміння з Regal Petroleum був укладений з попереднім керівництвом компанії, проте зміни в керівництві Regal стали для Shell несподіванкою", - йдеться в заяві Shell, передає Reuters. Shell вирішила вийти з угоди з Regal у зв`язку з тим, що "нове керівництво Regal вказало на можливість перегляду умов операції", що планувалася, наголошується в повідомленні.

Shell оголосила про намір придбати українські газові активи Regal Petroleum 21 листопада ц.р. За попередньою угодою, європейський нафтовий гігант планував придбати 51% акцій компанії Regal Petroleum (Jersey) Ltd. (100-процентної "доньки" Regal Petroleum), яка володіє непрямими правами на розробку Мехедовсько-Голотовщинського і Свиридівського родовищ газоконденсату в Україні.

Британо-нідерландська Royal Dutch/Shell - одна з найбільших в світі нафтогазових компаній. В Україні Shell представлена бензозаправною мережею з 150 станцій, а також компанією Shell Energy Ukraine LLC., що займається постачаннями газу на Україну.

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