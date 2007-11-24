Плющ відкрив на Одещині меморіальний комплекс пам`яті жертв Голодомору

Хрест усередині символічного серця, яке крилами огортає Янгол – такий образ у граніті уособлює трагедію Голодомору українського народу 1932-33 років на теренах Одещини.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття цього обеліска у центрі смт Комінтернівське сьогодні ввечері взяли участь тисячі мешканців сільських районів Одещини. Біля його підніжжя лягли квіти і вінки від тих, хто прийшов ушанувати пам`ять невинно убієнних комуністичним режимом.

Як заявив на відкритті обеліску секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ, „за всю Велику Вітчизняну війну наш народ втратив менше 5 мільйонів життів, а в мирний час більшовицький режим замучив голодом на території України понад 8 мільйонів людей. Я дуже шкодую, що ми так запізнилися з тим, щоб повернути співвітчизникам пам`ять про жертви нечуваного геноциду. Бо ще в 1993 році представники американської діаспори передали мені як тодішньому голові Верховної Ради України документи і матеріали, які засвідчували, що в 1932-33 роках в Україні був не просто голод, це було організоване знищення владою української нації”.

І.ПЛЮЩ навів ряд фактів і цифр, коли у виморені голодом українські села сотнями ешелонів завозилися люди з інших регіонів колишнього СРСР, передусім з Російської Федерації. „Лише на територію Дніпропетровської області, де було загублено голодом найбільше селян, після масового геноциду було доставлено 90 ешелонів переселенців з центральних областей Росії”, - наголосив промовець, подякувавши главі Комінтернівської райдержадміністрації Людмилі ПРОКОПЕЧКО та її однодумцям за створення цього меморіального комплексу.

На мітингу-реквіємі також виступили голова облради Микола СКОРИК, у родині котрого протягом 1932-33 років загинули голодною смертю восьмеро з дев’яти осіб, в. о. голови Одеської облдержадміністрації Микола СЕРДЮК, глава райдержадміністрації Л.ПРОКОПЕЧКО, заступник голови НРУ В’ячеслав КОВАЛЬ, глава Одесько-Балтської єпархії УПЦ Київського патріархату владика ЯКІВ та інші.

Учасники мітингу-реквієму виклали на території меморіального комплексу символічний хрест пам`яті жертв більшовицького режиму з десятків запалених свічок.

Скорботний мітинг-реквієм відбувся також на Соборній площі Одеси, де представники товариства «Просвіта», обласних організацій Всеукраїнського об`єднання «Свобода», партії «Реформи і порядок», Конгресу українських націоналістів, Української народної партії, а також релігійних громад міста вшанували пам`ять жертв Голодомору.