ЗМІ: Депутати домовилися про перевибори - восени і лише в 5 округах

У Партії регіонів погодилися з доводами опозиції, про те, що вибори повинні пройти тільки в п'яти визначених ЦВК округах і призначити їх слід на осінь - 28 жовтня, пише Комерсант-Україна.

Відповідний закон може бути прийнятий вже наступного тижня.

"У робочої групи з підготовки загального закону є дві узгоджені позиції. Перша - вибори проводяться тільки в п'яти округах, де ЦВК не змогла встановити результати голосування, а округи Олександра Домбровського і Павла Балоги не входять до цього списку. Друга - вибори відбудуться восени, найшвидше 28 жовтня", - повідомила народний депутат Наталія Новак (УДАР).

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Наступне засідання робочої групи відбудеться у вівторок 4 червня. Глава фракції ПР Олександр Єфремов не виключив, що закон може бути прийнятий наступного пленарного тижня - 4-7 червня.

За словами ж Новак, про прийняття документа говорити поки рано, оскільки ще є багато розбіжностей, зокрема, нові парламентські сили ("Свобода" і УДАР) наполягають, що вони повинні бути представленими у виборчих комісіях. Опозиція також хоче зобов'язати ЦВК встановлювати результати голосування за будь-яких обставин і змінити порядок проведення жеребкування при формуванні територіальних виборчих комісій.

На такі пропозиції в ПР поки не погодилися, хоча запевнили, що побоювання опозиції марні. "Принципові домовленості дійсно досягнуті - вибори пройдуть восени в п'яти округах, де ЦВК не встановила результати голосування. Це буде разовий закон, який втратить чинність після того, як вибори відбудуться", - заявив народний депутат Анатолій Близнюк (ПР).