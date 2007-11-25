Міліція заблокувала офіс опозиції в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі міліція заблокувала офіс партії "Яблуко", передає радіостанція "Эхо Москвы". Про це повідомила голова міського відділення об`єднаного громадянського фронту Ольга Курносова. Міліція намагається перешкодити проведенню "Маршу незгодних", який опозиційна коаліція "Інша Росія", має намір провести попри заборону з боку влади.

Учасники акції планували зібратися о 10-11 годин дня на вулиці Маяковській біля офісу "Яблука", пройти звідти на Палацову площу і завершити марш мітингом на Ісаакіївській площі. Проте влада заборонили акцію, мотивувавши заборону ремонтом фасадів у центрі міста, крім того, для маршу потрібно обмежити рух машин.

Водночас затримана група учасників несанкціонованого маршу під прапорами забороненої Націонал-більшовицької партії. Близько 100 осіб спробували провести несанкціонований марш на вулиці Маяковській. "Приблизно об 11.00 учасники забороненого мітингу розвернули прапори, зокрема з символікою забороненої НБП, почали марш, спробували вчинити бійку із ЗМОП", - сказав журналістам представник Санкт-Петербурзької міліції. Він уточнив, що до цієї групи переважно входять "лимонівці".

"Група "лимонівців" у кількості близько 20 осіб, а також лідер СПС Микити Білих і близько 15 осіб з його оточення брали участь в цьому інциденті", - сказав він журналістам. "Затримані - їх кілька десятків - доставлені до УВС, де на них будуть складені протоколи про адміністративні правопорушення".