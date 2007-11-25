Тарасюк заявляє про тиск з боку Секретаріату Президента

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК заявляє про тиск Секретаріату Президента України щодо створення єдиної партії на основі блоку НУ-НС. Про це він повідомив сьогодні на звітно-виборчій конференції Івано-Франківської крайової організації НРУ.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.ТАРАСЮК нагадав, що «до позачергових виборів до нас висувалася абсолютно неприйнятна вимога: якщо ви хочете йти в блоці на вибори, тоді ви дайте зобов’язання, що буде створена єдина партія».

«За нашим наполяганням в декларацію про блок було включено положення, що це має бути єдина національна демократична партія. Інша партія, нам, рухівцям, не підійде. Тобто, це має бути партія, яка має в своїй основі нашу ідеологію, національно-демократичну, тобто рухівську ідеологію», - уточнив лідер НРУ.

«В той же час ми відчуваємо, в тому числі і сьогодні, певний тиск з боку Секретаріату Президента і керівництва «Народного Союзу Наша Україна» щодо якнайшвидшого створення єдиної партії», - повідомив Б.ТАРАСЮК.

«Я хочу заявити, що ми категорично не сприймаємо і відкидаємо будь-які адміністративні методи створення єдиної партії, – підкреслив він. - Ми вже бачили з вами чим закінчилися адміністративні підходи створення єдиної партії СДПУ(о), НДП. Де вони сьогодні? Їх немає».

На переконання лідера НРУ, «якщо є бажання створювати нову єдину національно-демократичну партію, то вона має мати в своїй основі консервативну національно-демократичну або праву ідеологію».

«Ми повинні домовитись про те, що перш ніж говорити про створення будь-якої єдиної партії, необхідно внести зміни до Закону «Про політичні партії», які б не вимагали ліквідації учасників цього процесу. Словом, об’єднання, за яким дозволили б об’єднання без процедури ліквідації», - уточнив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, НРУ ще має визначити, яким має бути формат об’єднаної партії: чи це буде об’єднання в рамках тих партій, що об’єдналися в блок НУ-НС, чи це буде об’єднання в меншому колі.

«В будь-якому разі ми повинні працювати наполегливо над реалізацією нашої спільної мети - про відновлення організаційної єдності Народного Руху України і Української Народної партії. А відтак, будемо говорити відверто про відновлення Народного Руху України», - зауважив Б.ТАРАСЮК.