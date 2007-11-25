Ющенко готовий іти на жорсткі заходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна не буде жити без дієздатного парламенту і вірить у створення демократичної більшості.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “1+1” в неділю ввечері.

“Я готовий і далі йти на жорсткі заходи, щоб забезпечити роботу парламенту”, - заявив Президент, підкресливши при цьому, що є неприпустимою ситуація, коли 8 місяців не працює Верховна Рада.

«8 місяців простоюють рішення, які могли б давати прогрес», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, все суспільство починає розуміти, що проблема номер один не макроекономіка, не соціальні стандарти, не речі, які стосуються тих чи інших галузевих моментів, а стоїть ключове питання - політична нестабільність.

Президент вважає, що «джерелом цієї нестабільності дотепер був і поки що, на жаль, залишається український парламент».

«Тому люди, які зайшли з мандатом в український парламент повинні забезпечити ясну й повну відповідь на перше - політичну стабілізацію, друге – формування коаліції, третє – формування уряду», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що він залишається прихильником створення демократичної більшості і висловив переконання, що вона буде створена.

“Це не є проста більшість, не потрібно створювати ілюзії. Я пережив багато трагедій. На моєму тілі багато шрамів від цього союзу (“Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ – УНІАН). Тому що я на кожного дивився і кожному давав максимум можливостей”, – зауважив Глава держави.

Він ще раз акцентував на тому, що України не буде жити без дієздатного парламенту, водночас не відповів, чи вдасться він до розпуску парламенту, якщо коаліцію не буде створено.

“Ми знайдемо засіб, як забезпечити роботу демократичного інституту, що є одним із ключових для роботи держави. Яким засобом це буде зроблено?.. Давайте дамо шанс тим людям, які сьогодні представляють вищий делегований орган країни”, - сказав В.ЮЩЕНКО.