Путіну ще тиждень буде не до України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ може відбутися найближчим часом.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “1+1” в неділю ввечері.

За словами Президента, сьогодні немає жодних перешкод для встановлення дати проведення російсько-української комісії “Путін-Ющенко”.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що “у двох сторін є нюанси: в української – завершення формування коаліції, в російської – завершення виборів, призначених на 2 грудня”.