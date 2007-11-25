Путіну ще тиждень буде не до України
20:18, 25 листопада 2007Політика
1110 0
Пояснює Віктор Ющенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ може відбутися найближчим часом.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “1+1” в неділю ввечері.
За словами Президента, сьогодні немає жодних перешкод для встановлення дати проведення російсько-української комісії “Путін-Ющенко”.
Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив, що “у двох сторін є нюанси: в української – завершення формування коаліції, в російської – завершення виборів, призначених на 2 грудня”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter