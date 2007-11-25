Ющенко здивований позицією російського МЗС щодо Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО здивований позицією Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо Голодомору в Україні1932-1933 років.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що його турбують висловлювання російського МЗС.

«Відверто хочу сказати, що коли ми в грудні минулого року з Володимиром ПУТІНИМ обговорювали це питання, у мене було відчуття, що ми маємо набагато більший прогрес в оцінках і розумінні цієї трагедії», - наголосив український Президент, розповівши, що тоді навіть було досягнуто домовленості про спільне вшанування роковин трагедії.

Він повторив свою позицію, що у Голодоморі 1932-1933 років винен виключно комуністичний-сталінський режим і В.ЮЩЕНКО «не бачить вини Росії та росіян». Він підкреслив, що заходи щодо вшанування жертв Голодомору не спрямовані проти жодної країни світу.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Департамент інформації та друку МЗС Росії розповсюдив коментар, в якому оголошення голоду 1932-1933 років «актом геноциду відносно українського народу» названо «однобоким спотворенням історії на догоду сучасним кон`юнктурним політико-ідеологічним установкам».

У документі зазначалося, що «тема голоду 30-х років в Радянському Союзі, жертвами якого були люди багатьох національностей, зокрема українці, росіяни, казахи та інші народи СРСР, дедалі більше стає предметом всіляких спекуляцій з боку певних політичних кіл в Україні».

На думку російського МЗС, «це ображає пам`ять жертв інших національностей, загиблих в голод 1932-1933 років у колишньому Радянському Союзі».