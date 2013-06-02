В УДАРі і ПР заявляють про провокації на виборах у Ялті

Про це повідомили у виборчому штабі кандидата від партії "УДАР" на посаду Ялтинського міського голови Сергія Хворова, йдеться на сайті партії.

Зокрема, на виборчій дільниці № 52 (смт. Кореїз) невідомий чоловік заважав представнику ЗМІ виконувати свої службові обов’язки, повідомляє Українська правда.

У момент, коли журналіст вийшла поговорити по мобільному телефону, чоловік пішов за нею і почав розпитувати про те, з ким вона спілкується і яку інформацію передає. Після цього невідомий вилив на журналістку гарячу каву, яку тримав у руках. Члени комісії викликали міліцію, а потерпіла склала заяву. Після приїзду міліції виявилось, що у чоловіка немає з собою жодних документів, що засвідчують особу, однак правоохоронці відпустили правопорушника.

Крім того, на дільниці № 49 (смт. Гаспра) голова комісії забороняє спостерігачам та журналістам знаходитись у приміщенні для голосування. Після реєстрації вона вимагає слідкувати за процесом виключно через вікна у фойє, мотивуючи своє рішення тим, що на цій дільниці завжди був такий порядок роботи у день голосування.

У той же час, Партія регіонів також заявляє про провокації та тиск на виборчі дільничні комісії в Ялті.

Як повідомляє прес-служба ПР, в неділю о 11.31 голові дільничної виборчої комісії № 11004 Інні Сипович надійшло SMS-повідомлення із погрозами.

Є відомості, що погрози надходили і на адресу членів ялтинської дільничної виборчої комісії №11067, зазначають у партії.

Крім того, нардеп від ПР Віталіна Дзоз заявила про спробу провокації, організовану на виборах мера Ялти за участю родичів одного з кандидатів.

На дільниці № 11067 виборець кинула в урну для бюлетенів папір з надрукованим текстом, процес знімав на відео неповнолітній син одного з кандидатів у мери Ялти - Олексія Яковенка. Виборниця затримана, виборча комісія склала акт про правопорушення.

У той же час, начальник Ялтинського міського штабу Партії регіонів Сергій Карнаух повідомив, що вибори мера Ялти проходять без значних порушень, явка виборців досить висока.

"Голосування проходить спокійно, без значних порушень. На виборчих дільницях було кілька дрібних інцидентів, організованих нашими опонентами, але вони, безумовно, не вплинуть на результати виборів", - заявив він.