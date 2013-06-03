Виборчком: На виборах у Василькові переміг регіонал

Як повідомляє Українська правда, відповідний протокол було підписано всіма членами комісії, з окремою думкою протокол підписала член комісії від опозиції Галина Литвиненко.

"Вибори були сфальсифіковані, були кинуті на трьох дільницях бюлетені, на четвертій дільниці пропали бюлетені. Це все зафіксовано. Я написала свою особисту думку до протоколу, і ми будемо обстоювати свої права в судах", - заявила Литвиненко.

Громадська мережа "Опора" повідомляє, що, за результатами її паралельного підрахунку голосів, Сабадаш на виборах мера у Василькова 2 червня отримав 30,39% або 3 тисячі 395 голосів виборців.

Друге місце зайняв кандидат від партії УДАР Сергій Сабов – 28,25% або 3 тисячі 155 голосів виборців.

Третє місце посів кандидат, висунутий партією "Єдність" Валерій Попович - 26,38% або 2 тисячі 947 голосів виборців.

Висуванець Козацької партії Олександр Сокол набрав 1,81% або 202 голоси.

Усі інші кандидати разом набрали 9,76 % або 1090 голосів виборців, зазначає організація.

Не підтримали жодного кандидата 1,31% або 146 виборців.

Недійсними визнано 2,10 % або 235 бюлетенів.

Результати паралельного підрахунку голосів "Опори" базуються на даних дільничних виборчих комісій, які були відображені у їхніх первинних протоколах.